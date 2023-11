Moto3, Prüstel lascia improvvisamente il Motomondiale

Le avvisaglie erano arrivate con il passaggio di Artigas a Forward. Lo spagnolo era infatti precedentemente stato annunciato come pilota Prüstel Gp per l'anno prossimo, da compagno di Riccardo Rossi. E invece manca solo l'ufficialità per il salto in Moto2. Poi nel venerdì di Valencia è deflagrata una notizia che si è diffusa a mano a mano che si vedevano persone vestite con i colori CFMoto in lacrime o attonite, in capannelli nei pressi del box Prüstel. La squadra tedesca lascia improvvisamente il Motomondiale. Il motivo è semplice. Prüstel ha perso l'appoggio economico di Ktm attraverso il marchio CFMoto, un appoggio che formava gran parte del budget della squadra.

CFMoto non lascia il Motomondiale

In ogni caso CFMoto non lascia il Motomondiale. Il progetto del marchio continuerà con un altro team. Ci sono stati meeting con Mt Helmets, ma un'altra opzione è che CFMoto possa colorare le livree di Aspar, con Gasgas che passerebbe anche in Moto3, come in MotoGP, con Tech3. Anche perché la scelta di Mt Helmets di andare con Boscoscuro invece di Kalex in Moto2 potrebbe essere uno scoglio in relazione alla politica Ktm per il 2024 di puntare sui telaisti tedeschi introducendo le sospensioni Wp. Appena si è diffusa la notizia, Finetwork ha subito puntato a crearsi una nuova chance per entrare nel Motomondiale. Ma il team che fa wild card a Valencia con Ruda ha ricevuto un no. Irta, infatti, ha per ora stabilito di non sostituire Prüstel con richieste di squadre al momento non presenti in pianta stabile nel Motomondiale. La preferenza sarebbe piuttosto quella di concedere una squadra satellite a un team già esistente.

Le conseguenze per Riccardo Rossi

Il desiderio sarebbe eventualmente quello di allargare la platea di Honda, cercando dunque di convincere Leopard Racing a investire in un progetto parallelo a quello del team campione del mondo. Al momento non risultano contatti tra Prüstel e Leopard per il passaggio di consegne del team, anche se l'idea di trovare un posto mondiale a Dalla Porta potrebbe stuzzicare il management di Leopard. Ma Finetwork non mollerà, provando eventualmente a ottenere l'appoggio di una squadra Ktm per diventarne team satellite. Questa situazione, in ogni caso, impatta su un pilota a noi caro, il nostro Riccardo Rossi. Rossi aveva firmato a Misano per correre nel 2024 con Prüstel. Adesso, a due giorni dai test Pirelli, non esiste più nei fatti una struttura che gli metta a disposizione una moto. In attesa di capire se PrüstelGp verrà rimpiazzata oppure no.