Brutto spavento per il pilota del team Mooney, scivolato nel corso delle pre-qualifiche del GP di Valencia, in cui ha ottenuto comunque il 5° tempo. "Sarebbe stata una cosa innocua - spiega Bezzecchi a Sky - se non fossi arrivato sulla ghiaia: lì sono letteralmente 'decollato'. È un settore che deve essere assolutamente sistemato". Sulla prestazione: "Contento per il feeling ritrovato con la moto". Sabato qualifiche alle 10.45 e Sprint alle 15 LIVE su Sky e NOW

Il 5° tempo nelle pre-qualifiche del GP di Valencia è un'iniezione di fiducia importante per Marco Bezzecchi in vista dell'ultimo weekend di campionato, un Mondiale che l'ha visto assoluto protagonista per larghi tratti della stagione. La frattura della clavicola destra rimediata a ottobre ne ha condizionato il finale, ma il pilota romagnolo - terzo in classifica alle spalle di Pecco Bagnaia e Jorge Martin - vuole chiudere al meglio il suo splendido 2023. "Sono contento - assicura - finalmente ho ritrovato un po' di feeling con la moto, soprattutto con l'anteriore. Riesco a frenare di nuovo come prima dell'infortunio alla spalla, in Malesia e Qatar avevo perso un po' di fiducia e non sono riuscito a spingere come avrei voluto. Qui, invece, sono andato bene sia di passo che nel time-attack anche se non mi sento ancora perfettamente a mio agio in ingresso di curva e anche a livello di freno-motore. Dobbiamo sistemare qualcosina rispetto alla parte centrale della pista".