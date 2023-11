motogp

Vinales firma la pole del GP Valencia col nuovo record della pista (1:28.931). Bagnaia parte dalla 2^ posizione, mentre il suo rivale per il titolo Martin scatta dalla 6^ casella. Pecco ha a disposizione il primo match point mondiale nella Sprint che scatta oggi alle 15: per vincere il titolo deve guadagnare almeno 4 punti su Jorge. La griglia è valida sia per la Sprint sia per la gara lunga in programma domani alle 15. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW MOTOGP, LA SPRINT DI VALENCIA LIVE