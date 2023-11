I due piloti sono andati a contatto durante la Sprint, scherzando poi nelle interviste a Sky. Martin: "Ho la tuta segnata, è il suo autografo. La uso anche in gara così magari mi porta fortuna". Marquez: "Quando ho visto che era all'esterno ho chiuso il gas, altrimenti rischiavamo di cadere entrambi, e questo non lo vogliamo". Domenica alle 15 la gara decisiva per il titolo LIVE su Sky e NOW

