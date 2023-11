In Spagna l'olandese scatterà davanti a tutti: in prima fila con lui anche Sasaki e Oncu. Ottavo tempo per Masià, neo campione del mondo. Più indietro gli italiani: 12° Nepa, 14° Farioli, 15° Rossi. Domenica la gara alle 12 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su Now

Veijer l'astro nascente dell'Husqvarna, olandese scomodo talvolta anche per il suo compagno di squadra Sasaki, ha firmato la seconda pole in Moto3, al primo anno di Mondiale. Davanti, per l'appunto, al compagno di box giapponese. "Sono stato forte sul passo per tutto il weekend, ma non m’immaginavo di farlo con Ayumo", ha spiegato Collin. E domani potrebbe vincere la sua seconda gara, libero da ogni calcolo di opportunità (Sasaki è stato in lizza per il titolo fino alla domenica del Qatar e la gara precedente il giovane rookie gli aveva tolto cinque preziosi punti arrivandogli davanti in volata). All'ultima gara dell’anno, rischia di restare defilato il neo iridato, Jaume Masia, finito in terza fila con l’ottavo tempo. Al mattino aveva anche rischiato di restare fuori dalla Q2, e se l'è cavata con il tempo di venerdì, sul filo degli esclusi... Sarà la gara degli altri, di quelli che lo hanno inseguito tutto l’anno: Sasaki, Veijer, anche Oncu che dopo il brutto volo di venerdì (s’era temuto di non rivederlo in gara), s’è guadagnato il terzo posto in prima fila, stringendo i denti; Alonso, a sua volta vittima di una caduta dagli esiti incerti nelle prove libere, ha agguantato la seconda fila con il quinto miglior crono. E dopo aver fatto sobbalzare il suo mentore Aspar Martinez, il colombiano ha l’opportunità di confermarsi la migliore scoperta di questa stagione, in cui ha già vinto quattro volte.