Vinales centra la pole position nel GP Valencia con il nuovo record della pista (migliora il suo precedente di ieri) in 1:28.931. In prima fila anche un super Bagnaia e Zarco. Martin, probabilmente condizionato da un problema alla gomma anteriore, partirà dalla 6^ casella, dietro alle Ktm di Mller e Binder. Appuntamento alle 15 su Sky e NOW per la Sprint Race che potrebbe assegnare il secondo titolo consecutivo a Pecco: il torinese dovrà guadagnare almeno 4 punti su Martin

GRIGLIA PARTENZA - PECCO CAMPIONE SE...