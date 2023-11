Quarta vittoria consecutiva per Aldeguer in Moto2: sul podio con il pilota Boscoscuro anche Canet e il compagno di squadra Lopez. Foggia (9°) è il primo degli italiani, 12° il campione del mondo Acosta, Arbolino fuori dalla zona punti. Alle 15 la gara di MotoGP che deciderà il Mondiale: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

E quattro, tutte di fila. Fermin, solo di nome, si prende il finale di una stagione che aveva già proclamato il suo re, Pedro Acosta, rimasto a secco di adrenalina, dopo la vittoria anticipata del titolo. Il pilota di Boscoscuro è arrivato in Spagna, la sua patria, sull’onda di un entusiasmo che è andato crescendo di gara in gara dalla Thailandia in poi. Un poker di successi che ha persino messo in ombra la grande stagione di Acosta, ormai proiettato verso le glorie della Motogp. E’ il pilota del momento, conteso persino dai team della massima categoria. Ma l’anno prossimo sarà lui la lepre in Moto2, oggi l’ha ribadito davanti a Canet, finito sul podio dopo un week end da protagonista. Nel mondiale Aron ha chiuso alle spalle del connazionale, separato da sette punti. L’ultima gara non ha regalato grandi emozioni, un lungo inseguimento per le prime posizioni, Alonso Lopez a difendere il terzo da un arrembante Ramirez, per la gioia dal patron della Speedup, lo stesso di Aldeguer che chiude la stagione con un doppio risultato.