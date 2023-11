Prima vittoria per Sasaki nel 2023: sul podio con il giapponese anche Alonso e Ortolà. Il migliore degli italiani è stato Farioli (12°). Nessuna vittoria per i nostri connazionali in questa stagione: non succedeva dal 2013. Alle 15 la gara di MotoGP che deciderà il Mondiale: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

C’ha messo un anno, venti gare, per vincere la prima. Sasaki rimpiangerà di non esserci riuscito in precedenza: dieci volte sul podio, di cui sette secondo, c’ha sperato fino alla penultima gara. Il secondo posto nel mondiale gli va un po’ stretto, ma il titolo era già deciso, dalla domenica prima. In Qatar Masia non ha fatto complimenti per difendere il primato. Qualche colpo sotto la cintura, per sistemare la faccenda e a Valencia, sciolta la tensione, il neo iridato ha corso di conserva. Gara anonima, come tutto il suo week end, Jaume ha corso al piccolo trotto, svuotato da ogni tensione, attorno alla nona posizione, prima di arretrare fino alla tredicesima, superato anche da Holgado, il protagonista mancato di questo mondiale, nella sua folle rimonta. Il connazionale della Ktm è il grande sconfitto e la sorte non gli ha risparmiato nemmeno un cinico finale: coinvolto nella carambola al primo giro insieme a Perez e Moreira, innescata da Artigas che ha dovuto scontare un long lap di penalità, Daniel ripartito ultimo ha però recuperato fino all’ottavo posto. Sul suo cammino ha liquidato anche la pattuglia italiana, gli esponenti di un esercito sconfitto (nessuna vittoria per i nostri piloti, la peggiore stagione dopo il 2013): tutti fuori dalla top ten, il primo al traguardo è stato Filippo Farioli, dodicesimo, poi Nepa quindicesimo, davanti a Fenati, Riccardo Rossi e Bertelle.