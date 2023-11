La vittoria di Martin nella Sprint ha tenuto ancora aperto il Mondiale, che si deciderà oggi a Valencia: con Bagnaia che dovrà difendere i 14 punti di vantaggio sul rivale (gli servirà chiudere almeno nelle prime cinque posizioni per confermarsi campione del mondo, a prescindere dal risultato dell'avversario). L'ultima gara dell'anno è in diretta alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW

Martin ha messo in scena la miglior rappresentazione possibile . Un vero e proprio capolavoro di tecnica, strategia e freddezza. Partito bene, sorpassi precisi senza perdere troppo tempo prima di portarsi alle spalle di Binder con la KTM che non ha retto il suo ritmo. Jorge che sembrava aver azzardato a scegliere la gomma soft al posteriore, grazie alla vittoria davanti allo stesso Binder ed a Marc Marquez sul gradino più basso del podio, ha ridotto il suo svantaggio di sette punti ed ora è a -14 . L'aritmetica non è proprio dalla sua perché anche se lui dovesse vincere a Bagnaia basterebbe arrivare nei primi cinque per diventare Campione del Mondo per la seconda volta . Se ci fosse però una bilancia che pesa il fattore emotivo, penderebbe un minimo dalla parte dello spagnolo.

Martin vince la Sprint Race di Valencia e annulla il primo match point del weekend per Bagnaia, rinviando tutto alla 'gara' lunga di domenica delle 15 (LIVE su Sky e NOW): Jorge ha rosicchiato 7 punti a Pecco, ora a +14 sul rivale. Al torinese basterebbe arrivare nelle prime cinque posizioni, a prescindere da un eventuale vittoria dello spagnolo, per confermarsi campione. Ecco tutte le combinazioni HIGHLIGHTS SPRINT VALENCIA - CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia vs Martin: atto finale

Martinator è esplosivo ed oggettivamente ha tanto da perdere anche lui visto che il suo primo titolo iridato è li a pochi passi; un'opportunità che ingolosisce eccome. Per Pecco, quinto al traguardo, vale il senno di poi... Quello che ci fa capire che la gomma media al posteriore è stato un errore, non a caso i piloti sul podio avevano tutte soft. Bagnaia ha ammesso di essere partito per vincere, ma che non aveva la confidenza necessaria per tenere il ritmo di chi lo ha preceduto. La Sprint è stata la fotografia della stagione, così come lo sono state le gare lunghe della domenica che ci hanno mostrato un Bagnaia sempre in bolla... Lo sa Pecco: per questa ragione si sveglierà con un solo pensiero, quello che... sa come si fa!