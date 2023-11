Rossi esulta per la vittoria del Mondiale da parte di Bagnaia: "Dal sabato mattina ho capito che avrebbe vinto, la Sprint ha complicato le cose ma in gara è stato perfetto. Grande Pecco!". Sui piloti Mooney VR46 del prossimo anno un indizio e una battuta: "Per il partner di Bezzecchi ci sono in ballottaggio due piloti italiani… e vi anticipo che il secondo sono io"

"Mooney? Ci sono in ballottaggio due piloti italiani"

Poi il tema Mooney VR46, a quando la moto ufficiale? "Noi speravamo per l'anno prossimo - ha risposto Valentino -, anche per questo abbiamo difeso Bezzecchi e speravamo che la Ducati ci desse la moto ufficiale, invece no. Speriamo però che l'anno prossimo tra le due moto, quella ufficiale e quella dell'anno prima, ci sia poca differenza, così da giocarci la vittoria delle gare ed essere protagonisti". Ma con chi in sella? "Ci sono in ballottaggio due piloti italiani, vedremo". E poi la battuta: "Vi anticipo che il secondo sono io". Infine un commento anche sulla carriera con le auto da corsa: "E' andata bene, dal prossimo anno faccio anche il Mondiale WEC di Endurance, mi sto divertendo".