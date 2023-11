Tifoso speciale per Bagnaia: a Valencia è arrivato anche Rossi, non solo per sostenere Pecco, ma anche per aiutare i due piloti del suo team Marini e Bezzecchi. Insieme a Valentino c'è anche la compagna Francesca Sofia Novello, che indossa una felpa speciale ispirata alla terza maglia dell'Inter della stagione 1997/1998, squadra per cui tifa il nove volte campione del mondo, con il 46 sulle spalle

BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE