Su Sky Sport MotoGP in arrivo una serie di speciali per tenervi compagnia in questi giorni di feste a partire da sabato 23 dicembre. Dall'intervista a Casey Stoner al film della stagione 2023 di Moto3, Moto2 e MotoGP: ecco la guida sul canale 208. Tutti gli speciali sono inoltre disponibili per gli abbonati nella sezione On Demand di Sky

BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE