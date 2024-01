L’obiettivo del team Marc VDS è sempre quello di giocarsi la vittoria, e infatti insieme a Ktm Ajo è sempre la testa di serie del Mondiale Moto2, vinto già tre volte e sfiorato in altre occasioni, come nel 2023 con Arbolino vicecampione. Ma ora la squadra ha deciso di raddoppiare il suo impegno schierando una moto anche in Superbike. Ci correrà Sam Lowes, che arriva proprio dalla struttura di Marc VDS in Moto2, e non vede l’ora di montare sulla sua Ducati Panigale che, novità, non avrà il numero 22. Questo perché in Superbike è già occupato dal gemello Alex. Lowes ha scelto il 14, ma non per imitare Arbolino, ma perché questo numero ha un significato importante per la sua famiglia visto che è la data di nascita sua e del gemello, ma anche di sua figlia Kathryn.