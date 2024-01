Alex "sfida" suo fratello, nuovo compagno di squadra nel team Gresini: "Se vince uno o l'altro resta comunque in famiglia, ma se posso farlo io è meglio. Lui ha già vinto tanto.... Per me è un sogno poter essere in squadra con lui, spero che si possa divertire e possa tornare a guidare come vuole. Avere un pilota così forte nel team potrà aiutare anche me. L'obiettivo è migliorare rispetto allo scorso anno"

Migliorare il nono posto in classifica della passata stagione. È questo l’obiettivo dichiarato da Alex Marquez , che durante la presentazione del team Gresini a Riccione ha parlato del prossimo campionato. "Sono arrivato in questo team lo scorso anno dopo un periodo difficile della mia carriera, ero da 2 anni in MotoGP e i risultati non arrivavano. Ho creduto in questo progetto, in questa moto e specialmente in questa famiglia e la scorsa è stata una stagione molto buona. Abbiamo commesso degli errori che dobbiamo sistemare, ma il primo anno con una nuova moto è così. Abbiamo chiuso l'anno bene, con i risultati che volevamo, ora ricominciamo da zero ma con l'esperienza dell'anno precedente. Voglio pensare a gara dopo gara senza guardare il risultato finale, quando arriveremo a 3/4 della stagione fisseremo un obiettivo. Sicuramente vincere una 'gara lunga' , perché ho vinto nella Sprint, e salire sul podio sono due obiettivi ".

"Un sogno poter essere in squadra con Marc"

Alex Marquez nella stagione alle porte dovrà condividere il box con suo fratello Marc: "Se saro davanti a lui farò del mio meglio per restarci, lui ha già vinto molto", commenta ridendo. "Alla fine, se vince uno o l'altro, comunque resta in casa... ma se posso vincere io è meglio. Prima di venire mi ha fatto delle domande, ma gli ho dato risposte da fratello non da compagno di squadra. So quello che ha passato negli ultimi 4 anni e sapevo quello di cui aveva bisogno, lo conosco molto bene. Per me è un sogno essere in squadra con lui, lo abbiamo giò fatto una volta ma per poco tempo. Sono sicuro che quest’anno sarà diverso e avere un compagno molto forte potrà aiutare anche me". Poi Alex continua scherzando: "Non abbiamo mai litigato. È molto calmo, sono io il veterano nel team e lui è appena arrivato. Per il momento ho vinto già una cosa, che è il lato del box: lui voleva il destro, gli ho detto di andare a sinistra. Anche Nadia mi ha detto di mandarlo a sinistra, non ha avuto possibilità di scelta. Come gli ho detto quando ha deciso di venire qui, spero che si possa divertire e possa lottare non solo per vincere ma per guidare come vuole".