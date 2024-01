Dopo Gresini è la volta del Ducati Lenovo Team, che sarà presentato a Madonna di Campiglio lunedì 22 gennaio dalle 10.30: l'evento, in cui scopriremo la nuova moto del campione del mondo Pecco Bagnaia e di Enea Bastianini, sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW , sul sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky

I campioni sono pronti a scendere in pista. Non ancora sui circuiti del Motomondiale, che partirà a marzo dal Qatar, quanto sulla neve di Madonna di Campiglio. Domani, lunedì 22 gennaio, Ducati svelerà le moto 2024 del bicampione del mondo in carica della MotoGP Pecco Bagnaia e di Enea Bastianini. Contestualmente sarà anche presentato il team Aruba.it Racing di Alvaro Bautista (anche lui bicampione in carica, ma in Superbike) e del suo neo compagno di squadra, Nicolò Bulega. Senza dimenticare la nuova avventura di Ducati Corse nell'Off-Road.