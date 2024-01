Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, sale sul palco di Madonna di Campiglio: "Ducati ha fatto un percorso di evoluzione importante verso la bellezza, il design è importante per la nostra marca, per questo abbiamo scelto una location bella come questa, per venire incontro al nostro desiderio di bellezza. Un anno fa eravamo qui a presentare una stagione che ha avuto un risultato pazzesco, essendo stati campioni del mondo sia in MotoGP sia in Superbike sembrava impossibile fare meglio, e invece ci siamo riusciti. E' un risultato storico: mai nessuna casa era riuscita a vincere il titolo MotoGP e Superbike per due anni consecutivi"