Non solo MotoGP: a Madonna di Campiglio Ducati ha svelato anche la livrea del team Aruba.it Racing in vista del Mondiale 2024 di Superbike (al via nel weekend del 25 febbraio a Phillip Island su Sky e NOW). Il campione del mondo in carica Alvaro Bautista, come già accaduto lo scorso anno, avrà il numero 1 sul cupolino (col suo storico 19 inglobato all'interno). Quest'anno lo spagnolo sarà affiancato da Nicolò Bulega, iridato in Supersport nel 2023 e all'esordio in SBK. Di seguito tutte le foto

