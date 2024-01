Le parole del campione del mondo durante l'unvealing della Desmosedici GP24: "La nuova Ducati ha un potenziale molto alto, abbiamo subito sentito delle differenze positive nei test di Valencia per il motore. Sarà importante riuscire a essere più costanti possibili con meno errori, voglio migliorare dove l'anno scorso abbiamo avuto delle lacune: in tutta la stagione sono caduto 7 volte, il mio problema che 5 di queste 7 cadute le ho fatte in gara" TUTTE LE FOTO DELLA DUCATI DI BAGNAIA E BASTIANINI

A Madonna di Campiglio si è svolto l'evento "Campioni in pista", con cui Ducati ha presentato le sue moto per la stagione 2024, tra cui ovviamente spicca la Desmosedici GP24 affidata a Bagnaia e Bastianini per la MotoGP. Pecco, a caccia del terzo titolo consecutivo in MotoGP, ha parlato delle sensazioni avute con la nuova moto nei test di Valencia: "Abbiamo subito sentito delle differenze, positive fortunatamente, per quanto riguarda il motore. Sono molto contento. Diciamo che due giorni prima avevo vinto il Mondiale, per cui tutto è venuto di conseguenza. Però sono stati dei test molto positivi".

"Le altre squadre hanno fatto uno step in avanti" Il campione del mondo poi parla della prossima stagione: "Il livello continuerà sempre ad alzarsi. Il fatto che di Ducati in pista ce ne siano 8 è un qualcosa che va a favore, ma a volte anche a sfavore. Tutte le altre squadre hanno fatto uno step in avanti: la Ktm è migliorata tanto, anche l'Aprilia, penso che anche Honda e Yamaha faranno un passo in avanti. Quindi la concorrenza e gli avversari, anche quelli che avremo in casa, saranno tosti". Pecco Bagnaia, in chiusura, ha spiegato cosa ha imparato nella passata stagione: "Restare tranquilli. In certe situazioni è la cosa migliore, perché tanto lavorando bene si arriva comunque al risultato. Non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione".

Tutte le FOTO della GP24 di Bagnaia e Bastianini Il team Ducati Lenovo si è presentato in vista del Mondiale 2024: nella suggestiva cornice di Madonna di Campiglio la squadra campione del mondo piloti negli ultimi due anni ha svelato la GP24 di Pecco Bagnaia (che ha confermato il numero 1 sul cupolino) ed Enea Bastianini. Una livrea come sempre caratterizzata dal rosso Ducati ma impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo della casa di Borgo Panigale

Il team Ducati ufficiale ha presentato le moto per il 2024: da sinistra a destra le GP24 di Bastianini e Bagnaia accanto alle Panigale V4R del team Aruba.it in Superbike di Alvaro Bautista e Nicolò Bulega

Di seguito andiamo a scoprire, dettaglio dopo dettaglio, i particolare della nuovo Desmosedici per il Mondiale 2024 di MotoGP LIVREA 'FLUO' ISPIRATA AL LOGO DUCATI C'è una piccola novità nella livrea della Desmosedici GP24 che è stata svelata a Madonna di Campiglio in vista del prossimo Mondiale: il rosso, colore simbolo della casa di Borgo Panigale, come sempre la fa da padrone, ma la moto sarà impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo Ducati Ecco il dettaglio fluo a forma di curva, la novità più curiosa della livrea 2024 della Ducati ufficiale

"La moto ha un potenziale molto alto" Al termine dell'evento Bagnaia è intervenuto su Sky Sport 24: "Il campionato sarà molto lungo, sarà interessante ma soprattutto sarà importante riuscire a essere più costanti possibili con meno errori. Voglio migliorare dove l'anno scorso abbiamo avuto delle lacune. In tutta la stagione sono caduto 7 volte, sono il pilota che ne ha fatte meno insieme a Morbidelli e Vinales, ma il mio problema che 5 di queste 7 cadute le ho fatte in gara. Quindi vorrei ridurre questo numero qui". In chiusura un commento sulla Ducati: "La moto è nata molto bene, ai test a Valencia funzionava fin da subito. Vediamo ora nei test in Malesia dove sarà fondamentale riuscire a tirare una linea per avere una base da cui partire. Secondo me è una moto con un potenziale molto alto".