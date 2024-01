Il team americano si è presentato a Los Angeles con una livrea a stelle e strisce. Moto ufficiale per Oliveira, che guiderà una RS-GP 2024: "Per me è un grande piacere far parte di questa famiglia, non vedo l'ora di iniziare la stagione". Fernandez: "Credo sia fantastico che l'America abbia un team in MotoGp. Ho ottime sensazioni per questo campionato, mi divertirò" APRILIA TRACKHOUSE, TUTTE LE FOTO DELLA NUOVA LIVREA

Livrea a stelle e strisce per l'Aprilia Trackhouse Racing, che nella notte italiana tra il 26 e il 27 gennaio ha presentato a Los Angeles la nuova moto. Il team americano, che debutterà in MotoGp in questa stagione al posto di RNF, scenderà in pista con Miguel Oliveira e Raul Fernandez. I due piloti, però, non avranno la stessa moto: come confermato dall'amministratore delegato di Aprilia Massimo Rivola, Oliveira guiderà una RS-GP 2024 ufficiale come Aleix Espargaró e Maverick Vinales del team Factory. Nel Mondiale 2024, dunque, ci saranno tre Aprilia aggiornate e una versione 2023.

Oliveira: "Un grande piacere far parte di questa famiglia" Miguel Oliveira è pronto a vivere la sua sesta stagione nella classe regina: "Sono ovviamente molto felice di essere negli Stati Uniti per lanciare questa squadra americana in MotoGp", ha dichiarato il pilota portoghese. "Per me è un grande piacere far parte della famiglia Trackhouse. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, con nuovi colori molto entusiasmanti, audaci e competitivi. Non vedo l'ora di salire sulla nuova moto nei test in programma tra pochi giorni e di inizare così ufficialmente la stagione".

Nella notte italiana tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio il team Aprilia Trackhouse Racing si è presentato a Los Angeles in vista dell'esordio in MotoGp nella stagione 2024. Livrea a stelle e strisce per le moto del team americano, con le quali scendereanno in pista il portoghese Miguel Oliveira e lo spagnolo Raul Fernandez. Oliveira, come confermato dall'amministratore delegato Rivola, avrà a disposizione una RS-GP 2024 ufficiale. Il team americano Trackhouse - già protagonista nel campionato automobilistico NASCAR - farà il suo esordio in MotoGp dopo aver sottoscritto un accordo triennale con Aprilia Racing.

Fernandez: "Ottime sensazioni per questa stagione" "Avete visto la nostra livrea per quest'anno, per me è davvero bella ed è una grande opportunità per mostrare la bandiera americana", ha esordito Raul Fernandez. Il pilota spagnolo prosegue: "Credo sia fantastico che l'America abbia un team MotoGp, per me è un grande piacere essere qui. Mi piacciono molto gli Stati Uniti e la loro gente, la presentazione è stata semplicemente fantastica. Essere a Los Angeles è un sogno. Sono davvero felice e ho ottime sensazioni per questa stagione, mi divertirò molto".