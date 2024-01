Nella notte italiana tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio il team Aprilia Trackhouse Racing si è presentato a Los Angeles in vista dell'esordio in MotoGp nella stagione 2024. Livrea a stelle e strisce per le moto del team americano, con le quali scendereanno in pista il portoghese Miguel Oliveira e lo spagnolo Raul Fernandez. Oliveira, come confermato dall'amministratore delegato Rivola, avrà a disposizione una RS-GP 2024 ufficiale

