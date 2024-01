Test SBK, Bulega il migliore nel day 1 a Portimao

Bulega non si ferma più: è primo anche nel Day 1 di Portimao (1’39”913), ma Razgatlioglu e Rea sono molto vicini (entrambi in 1’40”0). Bene Locatelli che chiude 5°, Bautista (8°) in ripresa. TUTTO SULLA SUPERBIKE

Il circus della Superbike si sposta da Jerez a Portimao per altri due giorni di test, prima di spedire le casse a Phillip Island e avvicinarsi al via della stagione. Sul tracciato dell’Algarve la musica rimane la stessa, perché in testa alla classifica della prima giornata c’è ancora Nicolò Bulega. Una marcia impressionante la sua, fino a questo momento: il campione del mondo Supersport si conferma animale da giro secco (e da gomma nuova) siglando il tempo di 1’39”913. La sua prestazione è stata realizzata con la Pirelli SCX e nessuno dei top rider ha montato la SCQ.

L’italiano è l’unico pilota sotto il muro del minuto e quaranta, ma alle sue spalle la concorrenza è agguerrita. Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea sono infatti molto vicini, entrambi in 1’40”0. La prestazione del turco certifica il potenziale del pacchetto BMW, che nelle sue mani può essere spremuto al cento per cento fino a dare risultati da podio (probabilmente solo in condizioni ideali). Il nordirlandese, al contrario, continua a girare con costanza nelle primissime posizioni e rischia di essere molto, molto pericoloso fin dall’Australia. La sensazione è che sulla coppia Rea-Yamaha ci sia meno attenzione che su altri protagonisti, forse a torto.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti a portimao Test SBK con tanta MotoGP: in pista anche Rossi Giornata di test privati SBK a Portimao, con Nicolò Bulega che conferma le buone sensazioni registrate a Jerez e firma il miglior tempo in 1:39.932, davanti a Toprak Razgatlioglu. Presenti anche diversi piloti MotoGP: da Pecco Bagnaia a Marco Bezzecchi, dai fratelli Marquez a Luca Marini. E persino Valentino Rossi che, in qualità di testimonial Yamaha, è tornato a condividire la pista con i piloti della sua Academy (e con l'ex rivale MM93) a oltre due anni dal ritiro I RISULTATI DEI TEST SUPERBIKE TEST PORTIMAO, ANCORA BULEGA DAVANTI A TUTTI Dopo aver dominato i test ufficiali SBK di Jerez, Nicolò Bulega si conferma anche nella prima giornata di test privati a Portimao. Il pilota Ducati Aruba.it ha firmato il miglior tempo in 1:39.932, l'unico a scendere sotto il muro dell'1:40 Bulega ha rifilato oltre sei decimi al due volte campione del mondo (e suo compagno di box) Alvaro Bautista, 7° tempo di giornata TOPRAK INSEGUE BULEGA Il più vicino a Bulega è stato il turco Toprak Razgatlioglu, secondo crono in 1:40.007

Buon quarto posto per Remy Gardner sulla Yamaha GRT davanti ad Andrea Locatelli, solido in quinta piazza a soli due millesimi dall’australiano. Sam Lowes si dimostra ancora una volta veloce con la Ducati di Marc VDS e, nonostante una caduta, conclude sesto davanti a Michael Van Der Mark. Alvaro Bautista porta a casa l’ottavo tempo e sensazioni migliori rispetto a Jerez. Come da lui stesso dichiarato, ora riesce a concentrarsi più sulla guida che sul dolore derivante dall’infortunio di ottobre, un buon viatico per l’inizio del campionato. Lo spagnolo ha nuovamente comparato due moto assettate con una diversa distribuzione dei pesi, per verificare quale strada seguire nel posizionamento della zavorra.