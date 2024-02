Primo nel day 2, terzo al termine dell'ultimo giorno di test. Sembra cambiata la musica nel box di Bastianini dopo un 2023 difficile. "Sicuramente vado via da Sepang più soddisfatto dello scorso anno - ha detto a Sky -. Siamo già pronti, anche se si può sempre migliorare: gli ingegneri analizzeranno bene i dati per arrivare in Qatar più performanti dal punto di vista dell’erogazione del motore, unico particolare su cui lavorare. Per il resto la moto 2024 è molto buona. Quest’anno ci divertiamo..."

I TEMPI DEL DAY 3