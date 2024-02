"È successo tutto molto velocemente negli ultimi giorni con Justin Marks (il team owner, ndr) che mi ha chiesto di aiutare Trackhouse nella sfida in MotoGP. È così emozionante far parte di questo nuovo progetto sin dall'inizio e non vedo l'ora di conoscere di più Trackhouse e vedere cosa possiamo portare in MotoGP dalla visione di successo e dall'esperienza che questa azienda ha dimostrato in altri sport e ambienti. Potrebbe essere un'ottima combinazione dei due mondi. Cercheremo di supportare il più possibile i nostri due talentuosi piloti Miguel e Raul e di divertirci", le prime parole di Brivio da comunicato del team