Super tempo per Bagnaia nell'ultimo giorno dei test di Sepang: il campione del mondo ha registrato il nuovo record della pista girando in 1:56.682. Ducati torna a casa con un sorriso pieno, Aprilia stupisce con l'aerodinamica ma cerca uno step sul motore. In casa Ktm sorprende il rookie Acosta. Yamaha al lavoro sul time attack, Honda prova a migliorare il passo gara. Ecco il bilancio casa per casa, con tutto quello che è stato provato in Malesia. Prossimi test il 19-20 febbraio in Qatar

I TEMPI DEL DAY 3