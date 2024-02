Le sensazioni del pilota italiano dopo i test a Sepang: "Ci sono stati diversi miglioramenti in questi ultimi giorni. Honda, però, è molto diversa da guidare rispetto alla Ducati e mi devo ancora adattare. Dobbiamo lavorare sul setting e sul turning: non riesco a far girare bene la moto nella fase di inserimento. Però abbiamo capito la direzione in cui andare e in Qatar proveremo nuove cose"

