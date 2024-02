Honda è pronta a presentare il team e la moto 2024: la grande novità in casa Hrc è Luca Marini, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Marc Marquez. Al suo fianco ci sarà Joan Mir, in cerca di riscatto come tutta la casa giapponese dopo le ultime stagioni difficili. Con le nuove concessioni Honda punta a tornare ai vertici: ci riuscirà già da quest'anno? Intanto godiamoci l'unveiling nella diretta streaming qui di seguito a partire dalle 10

