"La 2024 per me sarà una grande stagione". Esordisce così Brad Binder, che nel corso dell'unveiling della nuova KTM RC16 ha parlato degli obiettivi per il prossimo campionato: "I risultati in MotoGP sono in crescendo: ho terminato la prima stagione 11°, poi due volte 6° e lo scorso anno 4°. Non ho dubbi che faremo meglio del quarto posto. Il 2023 è stato fantastico ma estremamente difficile alcune volte: sentivo che avevamo qualcosa in più in tasca e che avremmo potuto fare meglio. È bellissimo iniziare il nuovo anno e non vedo l'ora di tornare in moto". Per Binder sarà la decima stagione con KTM, la quinta in MotoGP: "È stato un viaggio fantastico, abbiamo trascorso dei momenti bellissimi insieme. Il team ha il mio stesso obiettivo, è per questo che ci troviamo molto bene. Sono cresciuto tanto in questi anni, capisco cosa sto facendo e come andare veloce. Sono molto contento per come è andata, ma c'è ancora molto lavoro da fare".