Zarco: "Con questa moto possiamo tornare in alto"

Nuova avventura per Johann Zarco, che dopo tre anni con Ducati ha deciso di sposare il progetto LCR Honda. Il pilota francese, nel corso dell'unveiling della livrea per la stagione 2024, ha parlato della nuova avventura: "La fiducia necessaria per far parte di questo nuovo progetto è arrivata dall'esperienza maturata con tutte le moto precedenti. L'anno scorso ho capito che posso divertirmi anche nei momenti difficili. Ho iniziato bene il 2024 con Honda, sembra che abbiano fatto un sacco di cambiamenti e sono pronto a divertirmi".



Sugli obiettivi per il 2024 Zarco successivamente ha parlato degli obiettivi stagionali: "Voglio correre per stare nelle prime posizioni, avere l'opportunità di poter lottare per il podio o qualcosa in più se dovesse esserci l'occasione. Con la nuova moto ho la sensazione che sia possibile. Non posso stabilire un obiettivo chiaro per quanto riguarda la posizione, ma magari riportare Honda almeno nella top 10 in campionato". In chiusura Zarco parla dei vantaggi del suo team: "Abbiamo comunque la moto factory: c'è meno pressione nel team, ma le componenti sono le stesse dei piloti ufficiali".

Cecchinello: "Pronti ad aprire un nuovo capitolo" Nel corso dell'unveiling anche Lucio Cecchinello, team principal LCR Honda, ha parlato della prossima stagione: "Ogni anno dobbiamo lavorare di più per essere competitivi, siamo nel campo più difficile delle corse motociclistiche e questo significa che devi sempre far arrivare la moto più in alto. Siamo pronti per aprire un nuovo capitolo della nostra storia. Castrol, Honda e tutti gli sponsor sono focalizzati per raggiungere il miglior risultato di sempre".