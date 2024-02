Lunedì 19 febbraio e martedì 20 la MotoGP torna in pista in Qatar per una due giorni di test ufficiali, gli ultimi prima del via della stagione 2024 (che partirà proprio da Lusail l'8-10 marzo su Sky e NOW). I piloti gireranno entrambi i giorni dalle 12 alle 19. Per tutte le novità restate sintonizzati su Sky Sport 24 con i collegamenti dell'inviato Sandro Donato Grosso e lo speciale Racebook condotto da Vera Spadini. Inoltre su skysport.it ci sarà il liveblog a tenervi compagnia con aggiornamenti in tempo reale