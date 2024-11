La Ktm ha sfoggiato sulla moto di Pedro Acosta un cupolino davvero particolare nel corso dei test MotoGP: piccolo e stretto nella parte centrale in prossimità del numero. Come spiega Mauro Sanchini in questo modo si potrebbe perdere un po’ di copertura sul pilota ma a vantaggio di una maggiore maneggevolezza. Guarda nel VIDEO sopra l'analisi allo Sky Tech

