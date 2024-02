Le sensazioni del rider Honda dopo il 18° posto nel primo giorno a Lusail: "Avremmo bisogno di altri 10 giorni di test prima dell'inizio del campionato per arrivare ad essere competitivi per posizioni importanti. La strada che abbiamo preso sembra positiva, stiamo provando tante cose e ogni volta che montiamo un pezzo nuovo funziona. Sono contento che le cose che ho chiesto dopo i test in Malesia siano arrivate, dobbiamo continuare a lavorare perché non è ancora abbastanza"

TEST IN QATAR: LA 1^ GIORNATA - I TEMPI