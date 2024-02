Moto3, test Portimao: Farioli miglior italiano

Le nuove Ktm volano nel primo giorno in Portogallo spinte da due dei favoriti per il Mondiale, Alonso e Holgado. La Honda più veloce è quella dell’italiano di Sic58 Squadra Corse, proprio davanti a quella Snipers di Bertelle. Almansa miglior rookie

La stagione 2024 del motomondiale è partita anche per la Moto3 , con la solita necessità dei team Honda di provare ad avvicinare le prestazioni della moto giapponese alla Ktm anche se nel 2023 ha trionfato il team Leopard , proprio con una Honda. Anche nel primo giorno di test a Portimao, Ktm ha dominato con Alonso e Holgado davanti a tutti, con una moto rivoluzionata rispetto al passato come racconta il pilota MTA Nepa che al primo contatto ha fatto undicesimo, davanti alle Honda di Leopard campione del mondo in carica, con la necessità di adattarsi soprattutto a un nuovo stile di frenata.

Gli italiani portano in alto la Honda

Sono stati i piloti italiani su Honda quelli che hanno messo la moto giapponese a ridosso delle prime posizioni grazie a Bertelle del team Snipers, sesto, e Farioli, di Sic58, quinto e molto contento del primo giorno di lavoro su Honda da Valencia 2023. Fino all’anno scorso guidava una Ktm. Mentre i Leopard Fernandez e Piqueras hanno chiuso in dodicesima e quattordicesima posizione, il meteo ha condizionato il lavoro con la pioggia che ha costretto i piloti ai box per due sessioni. Davanti a Piqueras, attesissimo campione in carica di JuniorGp e Rookies Cup, si è piazzato Luca Lunetta, al debutto col numero 58 di Simoncelli nella squadra del Sic. Il miglior debuttante di giornata è stato Almansa di Snipers, settimo. Nei prossimi giorni, meteo permettendo, si capiranno meglio i valori in campo in attesa del debutto ufficiale con la prima gara in Qatar.