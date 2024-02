La gara è stata fin da subito caotica, con il gruppo rimasto compatto per molti giri. Iannone ha preso il comando alla prima curva e ha lottato con Alex Lowes, finché Bulega non ha rotto gli indugi guadagnando la testa. Alla fine della girandola dei pit stop obbligatori per cambiare la gomma posteriore, il rookie di casa Ducati Aruba si è ritrovato con un margine di sicurezza sugli inseguitori, cavalcando così fino alla vittoria. Pochi debutti nella storia della Superbike sono stati così folgoranti.

Se Locatelli in Superbike è ormai una mezza sicurezza, per Iannone vale un discorso simile a quello di Bulega: dopo quattro anni di inattività, esordire con un podio è da fenomeni. Toprak Razgatlioglu vince il duello con Alex Lowes per la quarta posizione, ma viene classificato alle spalle dell'inglese a causa di una penalità per non aver rispettato il tempo minimo di pit stop. Bel sesto posto per Dominique Aegerter che tiene dietro Michael Van Der Mark, mentre in ottava posizione si piazza Danilo Petrucci. La top ten di questa strana Gara 1 è completata da Garrett Gerloff e Xavi Vierge, con Axel Bassani dodicesimo e Michael Ruben Rinaldi quattordicesimo.