Un sabato da incorniciare a Phillip Island per Nicolò Bulega che conquista da rookie della Superbike la Pole Position, Gara 1 e fa segnare anche il giro veloce. Podio tutto italiano con Locatelli secondo e Iannone terzo, al rientro dopo la squalifica. Ecco la gioia dei tre italiani a fine gara...

Una giornata impossibile da dimenticare per il motorsport italiano. Nicolò Bulega, al suo primo anno in Superbike, ha ottenuto il successo in Gara-1 in Australia. Ma è tutto azzurro il podio di Phillip Island con il secondo posto di Andrea Locatelli e il terzo di Andrea Iannone.

"Sono davvero molto felice – ha commentato a caldo Nicolò Bulega -. Questo risultato è importante perché conferma il grande lavoro che abbiamo fatto in inverno con il team. Devo ammettere che, come prima gara, non sia stata tra le più semplici anche in virtù del flag to flag. Fare la pole position e vincere con il giro veloce è qualcosa che va oltre a quelle che erano le mie aspettative. Ovviamente c’è ancora tanto da fare ma aver inizio in questo modo ci regala grande fiducia sia per le gare di domani che per i prossimi round". Bulega ha anche aggiunto: "Un giorno che non dimenticherò mai, uno dei più emozionanti della mia vita. Dopo un lungo inverno di lavoro, arrivare qui in gara 1 e fare il flag to flag... spettacolare, bellissimo". approfondimento Bulega vince al debutto, storico podio italiano

Locatelli: "Una delle migliori gare che ho fatto" "Penso che questa sia una delle migliori gare che ho fatto – ha commentato il secondo al traguardo Andrea Locatelli, che lo scorso anno ha chiuso il Mondiale SBK al 4° posto con 327 punti -. Ho faticato un po' all'inizio della gara, poi nella seconda parte avevo sensazioni migliori sulla moto e sono riuscito a spingere molto. Un risultato che mi dà molta fiducia. Il potenziale che abbiamo, soprattutto sul ritmo di gara, è alto. Penso anche anche in Gara 2 si possa lottare per il podio. Ee forse anche per la vittoria…".

Iannone: "Contento, ma voglio tenere i piedi per terra" "La qualifica è stata fantastica, partire davanti è stato emozionante – ha spiegato un raggiante Andrea Iannone, che rientrava alle gare dopo 4 anni di squalifica -. Sono contento, ma voglio tenere i piedi per terra. Dobbiamo anche valutare quali aspetti non sono andati come speravamo e cercare di migliorarli in vista di Gara 2. Ringrazio Ducati, Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti e tutto il team Go Eleven per il supporto. Un ringraziamento speciale anche alla famiglia del WorldSBK. Vedo molto sostegno dalle persone e questo aspetto è molto importante".