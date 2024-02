Piqueras infortunato, a Jerez tornerà Dalla Porta

Del ritorno in pista di Lorenzo Dalla Porta come pilota Moto3 si era già parlato in tempi recenti, quando a Valencia il team Prüstel aveva annunciato la chiusura e c'era l'ipotesi di una sostituzione della squadra nella lista di quelle che partecipano al Mondiale . Dopo la decisione di Irta di non rimpiazzare Prüstel questa ipotesi è svanita, ma Dalla Porta torna in sella alla Honda con cui è stato campione del mondo nel 2019 nei test di Jerez .

Dalla Porta ai test, Piqueras punta alla prima gara dell'anno

Ángel Piqueras, talento scelto da Leopard per costruire il futuro una volta perso Masiá che è passato in Moto2, è infortunato. Il rookie spagnolo, campione in carica JuniorGp e Rookies Cup, si è fatto male a una spalla prima dei test di qualche giorno fa a Portimão. Tornare in moto ha acuito il problema, ed è stata rilevata una microfrattura che ha indotto i medici a dare l'unfit e Leopard a escluderlo prudentemente dal test chiamando Dalla Porta. L'idea è quella di far tornare Piqueras in tempo per la prima gara dell'anno in Qatar. Da Leopard non filtra preoccupazione a riguardo, c'è la ragionevole sicurezza che il pilota sarà pronto a tornare in pista a Losail. Ma se non dovesse farcela, la soluzione sarebbe il ritorno in sella anche in gara, almeno per una volta, di Lorenzo Dalla Porta.