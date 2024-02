Le parole del vicecampione del mondo nel corso dell'unveiling della nuova moto: "Spero di essere io l'anti-Pecco, che resta l'uomo da battere. Ci sono anche altri piloti forti come Bastianini, Marquez e le Aprilia. La colorazione della moto è più aggressiva rispetto alla scorsa stagione, speriamo di esserlo anche in pista. Quando ho provato la GP24 a Sepang non ero convinto, ma in Qatar ho capito che è di un altro livello rispetto alla GP23" DUCATI PRAMAC, LE FOTO DELLA MOTO DI MARTIN E MORBIDELLI

"Pecco è l'uomo da battere, ma per fortuna non guida una Red Bull e ce la possiamo giocare". Esordisce così un sorridente Jorge Martin, intervenuto su Sky Sport nel corso dell'unveiling della nuova livrea del Team Pramac dal circuito del Bahrain (dove nel weekend ci sarà la prima gara di Formula 1). Il vice campione del mondo ha commentato la prossima stagione: "Spero di essere io l'anti-Pecco, ma ci sono altri piloti forti come Bastianini, Marquez e ci sono anche le Aprilia. Dai test è difficile capirlo, vedremo alla prima gara".

"Livrea più aggressiva, moto 2024 di un altro livello" Martinator ha commentato la sua nuova Ducati GP24: "La livrea è più aggressiva rispetto all'anno scorso, speriamo di esserlo anche in pista. A dire il vero a Sepang non ero convinto, avevo qualche dubbio sulla nuova moto. Ma quando l'ho provata in Qatar ho visto che è di un altro livello. Penso che per gli altri sarà difficile stare dietro alle Ducati, abbiamo fatto un grande lavoro. Sarà una stagione lunga e dovremo essere pronti, migliorare gli errori dell'anno scorso e puntare alla vittoria".

"Morbidelli è un pilota forte, speriamo di vincere il titolo" Un'ultima battuta sul suo nuovo compagno di squadra Morbidelli: "Per il team sicuramente non è il massimo non averlo potuto avere ai test, ma è un pilota che ha vinto un Mondiale (nel 2017 in Moto2, ndr) e che è forte, sicuramente ci vorrà un po' di tempo per prendere le misure con la nuova moto, ma quando le prenderà speriamo di lottare per vincere il titolo".