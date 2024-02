Moto2 e Moto3, test Jerez: Alonso da record

In Moto 3 continua la marcia del colombiano che dopo aver stabilito il primato della pista a Portimao si ripete in Andalusia. Ktm meglio di Honda, Nepa miglior italiano. In Moto 2 Canet in testa, Aldeguer già in forma, Arbolino miglior italiano

Dopo la settimana bagnata del Portogallo Moto2 e Moto3 sono tornate in pista per un test più significativo a Jerez. Nel primo giorno in Andalusia si è rivisto anche Lorenzo Dalla Porta , campione del mondo Moto3 2019 che è tornato sulla Honda del team Leopard campione in carica per sostituire Piqueras infortunato. Ma la notizia principale è che David Alonso continua a fare record della pista. Il colombiano del team Aspar è stato il più veloce anche stavolta, come a Portimao col primato del circuito. Stefano Nepa è il migliore degli italiani , sesto e con margine di miglioramento promettente. È stato chiaro il distacco tra la nuova Ktm e le nuove Honda che quasi tutti i team della casa giapponese hanno portato sin dal primo giorno. Ci si aspettava qualche cavallo in più, ma nella lista delle velocità di punta, fatto salvo il pilota Snipers Almansa che è anche il best rookie, ottavo, tutti gli altri sono in fondo alla lista.

Moto 2, Arbolino è il migliore degli italiani

In Moto2 i più attesi sono Arbolino e Aldeguer. Dopo aver sofferto un po’ nei primi turni, Arbolino ha trovato un ottimo setup nell’ultimo, dove però è caduto senza poter così provare il giro secco. Pertanto è dodicesimo, ma comunque il migliore degli italiani visto che anche Vietti è caduto. Foggia ha seguito il programma di lavoro Italtrans senza pressioni, trovandosi meglio verso fine giornata. Aldeguer ha avuto per tutta la giornata un passo straordinario, e più in generale le Boscoscuro sembrano andare piuttosto bene anche con gli altri piloti, mentre Forward è in crescita con Escrig. Qualche difficoltà per tutti nello sfruttare la specifica più morbida delle nuove gomme Pirelli. I piloti sono stati più veloci con quella più dura, bisogna abituarsi a una tipologia di gomma che di fatto, dopo l’era Dunlop, non conoscono per nulla: quella per fare il tempo. Il tempo migliore di giornata lo ha fatto Canet, sulla moto del team Fantic. Anche se in Moto2, a differenza della Moto3, forse proprio per la fatica nello sfruttare la soft il record della pista è ancora lontano.