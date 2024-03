Settimana ricchissima di speciali su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con diversi contenuti in onda a partire da lunedì 4 marzo che ci accompagneranno in vista della stagione 2024, al via il prossimo weekend dal circuito di Lusail. Ecco la programmazione completa sui nostri canali LA GUIDA AL PRIMO GP DELLA STAGIONE

MotoGP Unseen dal 4 al 6 marzo Si tratta della serie realizzata da Dorna che ci porta dietro le quinte della stagione 2023 del Motomondiale, con moltissimi contenuti inediti e interviste ai piloti protagonisti della corsa al titolo. I primi due episodi andranno in onda su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW lunedì 4 marzo a partire dalle ore 21. Poi martedì 5 marzo, rispettivamente alle 20 e alle 22, verranno trasmesse (sempre sul canale 208) la terza e la quarta puntata. Infine, mercoledì 6 marzo alle 20, il quinto e ultimo episodio della serie.

Reparto Corse Martedì 5 marzo torna l’appuntamento con Reparto Corse, condotto da Marta Abiye con Paolo Beltramo ospite in studio. Diretta a partire dalle 14.30 su Sky Sport 24, differita sul canale 208 alle 20.30.

'Back2Backgnaia' Martedì 5 marzo, alle 20.45, andrà in onda su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW uno speciale che racconta il dietro le quinte e tutte le emozioni vissute nel box del team Ducati nel weekend che ha consegnato il secondo titolo consecutivo in MotoGP a Pecco Bagnaia.

'Marquez, ricomincio da me' Mercoledì 6 marzo, alle 20.45, ci sarà il primo passaggio su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW di "Marquez, ricomincio da me", intervista esclusiva realizzata da Sandro Donato Grosso con il campione spagnolo dopo il passaggio nel team Gresini Racing e il debutto in sella alla Ducati. L’otto volte campione del mondo ci racconta le sue prime sensazioni dopo questo cambio epocale, le sue aspettative per la stagione che verrà e di come abbia dovuto adattare il suo stile di guida alla nuova moto.

'Bagnaia 1 come me" Sempre mercoledì 6 marzo, alle ore 23 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, andrà in onda "Bagnaia 1 come me", intervista di Guido Meda al tre volte campione del mondo. Pecco ci racconta del suo inverno da iridato bis in top class e ci parla di come affronterà la concorrenza nella corsa al titolo 2024, che si arricchisce di nuovi pretendenti. Spazio anche alla sua vita privata e alle sue passioni al di fuori del Motomondiale.

