La MotoGP riaccende i motori: in corso la prima sessione ufficiale del Mondiale 2024, con i piloti in pista in Qatar per le prove libere 1 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Alle 18 le pre-qualifiche, in cui si scopriranno i primi 10 classificati al Q2. Domani qualifiche alle 12.35 e Sprint Race alle 17. Domenica alle 18 la gara lunga, preceduta da Moto3 (alle 15) e Moto2 (alle 16.15)

GLI ORARI DEL WEEKEND SU SKY