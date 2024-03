Daniel Holgado si aggiudica la pole position di Moto3 in Qatar: tempi velocissimi e record stracciati ad ogni sessione. Secondo posto per Ortolà e terzo per Rueda. Matteo Bertelle partirà in quinta posizione: è lui il migliore degli italiani. Tutto il mondiale in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La terza pole di Daniel Holgado apre le ostilità in Moto3 nel primo gran premio della stagione iniziato col botto: tempi velocissimi fin dalle prove, record stracciati ad ogni sessione. Secondo posto per Ortolà, terzo Rueda che aveva dato il via al weekend ritoccando in prova il record del circuito. Apre la seconda fila Adrian Fernandez, primo pilota motorizzato Honda, davanti a Matteo Bertelle quinto e fin qui il migliore degli italiani. Nonostante un’ottima sessione in Q1, Filippo Farioli neo acquisto del team Sic58, non è riuscito a emergere nella qualifica finale, fermandosi in quarta fila col dodicesimo tempo. Un discreto esordio invece per il suo compagno di squadra al debutto nel mondiale, Luca Lunetta, quattordicesimo ma in grado di presentarsi in Q2 al primo gp. Dopo Bertelle, entrato nel team Snipers, il secondo miglior piazzamento dei piloti di casa nostra è quello di Riccardo Rossi, settimo davanti a David Alonso. Peccato per Stefano Nepa, finito in sedicesima posizione. Prometteva di più il quarto tempo di Munoz in P2, ma lo spagnolo non è andato oltre il tredicesimo tempo. Partenza discreta per Angel Piqueras, il neo acquisto del team Leopard, vincitore di Rookies Cup e Mondiale Junior nel 2023, finito al dodicesimo posto. Decimo Collin Veijer, incappato ieri in una brutta caduta, quindicesimo e primo dei giapponesi Ryusei Yamanaka.