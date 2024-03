Espargaró: "Io e Aprilia un binomio fortissimo"

Gran 3° posto per Espargaró e la sua Aprilia nella Sprint del Qatar: "La moto era uno spettacolo, hanno fatto un gran lavoro in inverno a Noale - ha detto a Sky. Quando le gomme hanno iniziato a scaldarsi funzionavano bene: sono riuscito a superare Marc e Pecco e ho annullato il gap con i primi due. Con Aprilia si è creato un binomio fortissimo, mi sento più in forma che mai. È la prima volta che saliamo sul podio in Qatar, vuol dire che la moto va e che Espargaró va. Sarà una stagione divertente"

