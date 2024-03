In corso su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW la prima gara dell'anno sul circuito del Qatar. Bagnaia, partito dalla seconda fila, al comando con Binder e Martin alle spalle. Partenza posticipata, e gara accorciata di un giro, a causa di alcuni problemi sull'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Scivolata per Jack Miller che è rientrato in coda al gruppo. In Moto3 vittoria di Alonso, in Moto2 trionfo per Alonso Lopez

