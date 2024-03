Martinator ha dominato il sabato di Lusail con pole e vittoria nella Sprint Race: "Abbiamo tenuto un bel ritmo a inizio gara, poi non tanto - le sue parole a Sky -. Speriamo di migliorare, perché quello di oggi credo non sia sufficiente per vincere. In gara sono tornati un po' i problemi avuti nei test, speriamo di migliorare qualcosa per cercare di girare sull'1:51 e mezzo costante. Bisogna guardare bene i dati e capire dove migliorare"

MOTOGP, LA CLASSIFICA DOPO LA SPRINT DI LUSAIL