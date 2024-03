Pecco Bagnaia, dominatore del GP del Qatar, ha commentato la gara a Sky Sport: "È stato tutto perfetto, la squadra ha fatto un lavoro incredibile. Avrei fatto di tutto per finire il primo giro in testa e da lì iniziare a gestire. Ho cercato di fare il matto da subito per esser primo". Nel VIDEO sopra l'intervista completa

