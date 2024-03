Una partenza clamorosa di Pecco Bagnaia nel GP del Qatar. Partiva dalla 5^ posizione e ci ha messo solo 3 curve per sorpassare Binder, Bastianini, Espargarò e Martin e prendersi il comando della gara che poi non ha più mollato. Ecco fotogramma per fotogramma la prodezza del campione del mondo

IL VIDEO DELLA PARTENZA - LA CLASSIFICA DEL MONDIALE