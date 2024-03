È stato un giorno molto speciale quello della vittoria a Lusail di Pecco Bagnaia: il 10 marzo, anniversario della scomparsa di Barry Sheene (2003), si ritrovano appaiati per vittorie in top-class, 19. Questo permette a Pecco di salire al 16° posto di tutti i tempi, e Freddie Spencer è ad una sola lunghezza. Più lungo il cammino, invece, per raggiungere il pilota in attività con più successi, Marc Marquez, esattamente 40 vittorie più in là (59). Vittoria facile? Difficile? Di sicuro Pecco ha spezzato una piccola maledizione che non aveva precedenti nella storia della top-class. In 75 anni di storia, infatti, non era mai successo che per 26 gare consecutive un pilota non riuscisse a vincerne due consecutive, ed è stato proprio il pilota Ducati, trionfando a Valencia 2023 e Lusail 2024 a spezzare questa sequenza. Vittoria simbolica anche sul piano psicologico, perché dalla rovinosa caduta di Barcellona dell’anno scorso, Pecco non aveva mai vinto un GP con il rivale per il titolo Martin in pista, lo aveva fatto solo quando Jorge era caduto, a Mandalika e Valencia l’anno scorso. Vittoria importante anche per la Ducati, ora a 10 consecutive, la miglior sequenza dal 2014, quando la Honda ne infilò 12, e la migliore in assoluto per Borgo Panigale, per la prima volta in doppia cifra.