La conferenza piloti (LIVE dalle 17 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) darà il via al weekend del Portogallo. Si riparte con Bagnaia leader del Mondiale: "Questa pista mi piace molto, conta di più l'interpretazione del pilota", le sue parole a Sky. A Portimao tiene banco anche il mercato. Quartararo: "Presto una decisione sul mio futuro". Bastianini: "Se ne parla, ma sono più concentrato sulla pista". Aldeguer dopo la firma con Ducati: "Ho pianto insieme alla mia famiglia"

LA GUIDA TV DI PORTIMAO