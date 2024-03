Secondo appuntamento con il mondiale Superbike 2024. Dopo lo spettacolare avvio in Australia con Bulega vincente al debutto, Locatelli, Petrucci e il rientrante Iannone a podio, al Montmelò è attesa un’altra grande prova degli italiani. Tutto il weekend live su su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205) e in streaming su NOW : Superbike gara 1 e gara 2 alle 14 di sabato e domenica, Superpole race domenica mattina alle 11

Nella splendida cornice di pubblico di Barcellona (record per il campionato 2023) va in scena questo weekend il secondo round del mondiale 2024 . I recenti test sulla pista catalana hanno confermato che Nicolò Bulega è al top della forma, praticamente imprendibile nel giro secco. Il rookie della Ducati factory ha girato sotto il record della pista facendo segnare 1’40.172, 92 millesimi meglio del best lap di Alvaro Bautista nella Superpole dello scorso anno. Alex Lowes e la Kawasaki , che dopo Phillip Island guidano il mondiale con un punto di vantaggio sull’italiano, sono avvisati: Bulega dopo un round è già tra i top rider del WSBK.

In Yamaha c’è grande attesa per il secondo round, dove Jonathan Rea e Andrea Locatelli si presentano con spirito molto diverso dopo il round di apertura. Il sei volte campione del mondo Superbike è reduce da un debutto in gara da incubo con la R1: zero punti in 3 gare, ko per una brutta caduta nella Race 2 e tutto il weekend a combattere con un chattering devastante, che sembra però essere stato risolto nei test. Venerdì la contro-prova. L’altro lato del box del team Crescent vede il nostro Andrea Locatelli ancora acciaccato dopo caduta di Phillip Island dove è comunque sempre stato davanti, portando a casa due secondi posti che quasi certamente sarebbero potuti essere tre senza il crash nella fasi conclusive della gara lunga di domenica.