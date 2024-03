Le abbondanti piogge cadute su Portimao nelle ore precedenti al GP del Portogallo hanno reso sporco il tracciato, con i piloti che nelle prove libere 1 hanno guidato senza spingere più di tanto. Nel corso delle pre-qualifiche, con la pista in condizioni decisamente migliori, i rider sono stati costretti a fare il tempo e in sei sono finiti per terra: cadute per i fratelli Marquez, per Morbidelli, Miller, Marini ed Espargaró, per fortuna senza nessuna conseguenza. Ecco FOTO e VIDEO

