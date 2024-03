Alonso è il più veloce nel venerdì di Portimao davanti a Canet e Roberts, 6° Aldeguer, 8° Arbolino. Sabato le qualifiche della Moto2 alle 14.40 e domenica la gara alle 13.15, 'antipasto' della top class, che scatterà alle 15. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Tra i due compagni di squadra, è ancora lui a gioire. Alonso Lopez regola tutti, nel primo giorno di prove in Portogallo, a cominciare da Fermin Aldeguer, il pilota che l'ha messo in ombra nel 2023, con un finale di stagione strepitoso che gli ha già fatto guadagnare il passaggio in Motogp nel 2025, sotto contratto con Ducati. Alonso aveva sofferto la visibilità di Fermin su cui si sta prendendo una parziale rivincita in questo primo scorcio di campionato. Vincitore con merito in Qatar, partendo dalla prima fila, in testa alla fine della prima giornata di prove a Portimao. E Aldeguer ancora dietro, e non di poco: sesto a sei decimi. Il derby in casa Speed Up farà gioire il patron Boscoscuro che con il passaggio della categoria da Dunlop a Pirelli, ha mantenuto la competitività delle sue sue moto.

Ottavo tempo per Arbolino Sull’onda delle ottime prove di Losail, dove aveva firmato la prima pole posizione della stagione, Aron Canet ha cominciato col piede giusto anche il week end portoghese, firmando il secondo miglior tempo, di fianco a Joe Roberts. Bene Manu Gonzalez, terzo e veloce fin dal mattino, già detto di Aldeguer che stenta a trovare la forma del 2023, troviamo Tony Arbolino in ottava posizione. Tony resta un enigma, soprattutto in gara (solo ventesimo in Qatar, un vero calvario determinato dalla scelta delle gomme), perché in prova tutto sommato il milanese è abbastanza veloce: sesto nel turno iniziale ha chiuso la giornata con l’ottavo tempo.

Vietti 10°, più indietro Foggia Restando in casa Italia, bisogna sottolineare il decimo tempo di Celestino Vietti, uno che di solito incomincia piano il week end del gran premio. Benino anche Dennis Foggia, quattordicesimo e sul filo di un possibile accesso diretto in Q2, ma per questo serve aspettare il terzo turno di sabato mattina. Ancora lontani i “deb”: dal campione in carica della Moto 3, Masia, finito al diciannovesimo posto, al vicecampione Sasaki, ventottesimo. L’apprendistato per la Moto 2 si preannuncia lungo per entrambi.

